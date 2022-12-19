Солдат-срочник устроил стрельбу в Жамбылской области

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19-летний солдат срочной службы устроил стрельбу на одной из пограничных застав Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

ЧП случилось в Жуалынском районе в ночь на 18 декабря. Автоматную очередь около трёх часов ночи слышали жители ближайшего поселка Алатау. Они же забили тревогу. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Что произошло на самом деле и где теперь солдат, неизвестно даже спустя несколько суток. Ведомства скупо комментируют происшествие. Известно, что в отношении срочника завели уголовное дело за хищение огнестрельного оружия.

"По данному факту Таразским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по статье 291 УК РК. В настоящее время проводится расследование. Подробности данного факта в интересах следствия не подлежат разглашению", - сообщила Военная прокуратура Южного региона.