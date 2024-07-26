Солдат-срочник пришёл в сознание после месячной комы

Солдат-срочник Нуржигит Абдипатт, впавший в кому месяц назад, пришёл в сознание. Об этом сообщил его отец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как юноша общается с матерью.

Парень добровольно призвался в армию и по распределению попал в воинскую часть 302/12 в Отаре. Но, не успев принять присягу, в июне заболел пневмонией и впал в кому. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое.

Тогда родители заявили, что проблемы со здоровьем у сына возникли после того, как его ударил сержант во время построения.

"Мы находимся в военно-клиническом госпитале, где лежит наш сын. Хотим ещё раз сказать большое спасибо всем, кто поддерживал нас, молился за выздоровление нашего сына", - сказал отец солдата-срочника Тимур Жаналин.

Инцидент, напомним, вызвал общественный резонанс. Мать призывника записала видеообращение к главе государства, в котором попросила о помощи. Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование обстоятельств случившегося.



