Солдат-срочник погиб в Актобе
Парень выстрелил в себя во время несения караульной службы.
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
192Фото: pixels.com
В Актобе во время несения караульной службы в одной из воинских частей погиб солдат-срочник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинского гарнизона.
"23 ноября в одной из воинских частей Актюбинского гарнизона во время несения караульной службы совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия военнослужащий срочной службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются",— говорится в сообщении.
По факту самоубийства начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.
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