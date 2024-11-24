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Солдат-срочник погиб в Актобе

Парень выстрелил в себя во время несения караульной службы.

Сегодня, 10:19
АВТОР
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pixels.com Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19
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Фото: pixels.com

В Актобе во время несения караульной службы в одной из воинских частей погиб солдат-срочник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинского гарнизона.

"23 ноября в одной из воинских частей Актюбинского гарнизона во время несения караульной службы совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия военнослужащий срочной службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются",— говорится в сообщении.

По факту самоубийства начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.

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