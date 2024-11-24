Солдат-срочник погиб в Актобе

В Актобе во время несения караульной службы в одной из воинских частей погиб солдат-срочник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинского гарнизона.

"23 ноября в одной из воинских частей Актюбинского гарнизона во время несения караульной службы совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия военнослужащий срочной службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются",— говорится в сообщении.

По факту самоубийства начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.