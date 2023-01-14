Солдат-срочник из Кызылорды попал в психбольницу

Фото: otyrar.kz

В Шымкенте солдат-срочник, который проходит службу в артиллерийской дивизии, неожиданно попал в психиатрическую больницу. От таких новостей родные, которые навещали его всего пять дней назад, пришли в ужас. Говорят, он был абсолютно здоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сестра солдата считает, что ее брату могли вколоть психотропные препараты или избить.

"Такое разве возможно, чтобы человек за два дня с ума сошел?! Он как сумасшедший. Его, видимо, избивали, запугали, чтобы все это скрыть, они, наверное, вкололи ему психотропные вещества. За два дня здорового ребенка положить в больницу, что за изверги", - заявила Салтанат Тынытыкбай.

Родные солдата требуют, чтобы в случившемся разобрались в военной прокуратуре и, самое главное, изучили видео с камер наблюдения. Призванный из Кызылорды 20-летний Самрат Тыныштыкбай отслужил большую часть срока – восемь месяцев. На прошлой неделе его навещали бабушка и мама, и, по их словам, он был адекватен. И вдруг семье сообщили, что Самрата положили в психиатрическую больницу. В самой части пока не понимают, что могло случиться.