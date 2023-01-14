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Лента новостей

otyrar.kz Сегодня, 01:45
335
Сегодня, 01:45
335
Фото: otyrar.kz

Солдат-срочник из Кызылорды попал в психбольницу

В Шымкенте солдат-срочник, который проходит службу в артиллерийской дивизии, неожиданно попал в психиатрическую больницу. От таких новостей родные, которые навещали его всего пять дней назад, пришли в ужас. Говорят, он был абсолютно здоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сестра солдата считает, что ее брату могли вколоть психотропные препараты или избить.

"Такое разве возможно, чтобы человек за два дня с ума сошел?! Он как сумасшедший. Его, видимо, избивали, запугали, чтобы все это скрыть, они, наверное, вкололи ему психотропные вещества. За два дня здорового ребенка положить в больницу, что за изверги", - заявила Салтанат Тынытыкбай.

Родные солдата требуют, чтобы в случившемся разобрались в военной прокуратуре и, самое главное, изучили видео с камер наблюдения. Призванный из Кызылорды 20-летний Самрат Тыныштыкбай отслужил большую часть срока – восемь месяцев. На прошлой неделе его навещали бабушка и мама, и, по их словам, он был адекватен. И вдруг семье сообщили, что Самрата положили в психиатрическую больницу. В самой части пока не понимают, что могло случиться.

"Мы заметили 11 января на утреннем построении. Не выполняет приказ. Он сам по себе стоит и говорит сам с собой. Или, когда в строю, начинает кричать. Сам по себе. Неожиданно начинает песни петь. Когда мы все в строю, он не подчиняется порядку", - сказал командир артиллерийского дивизиона войсковой части 35748 Адлет Кенжебеков.

"При поступлении у пациента были нарушения психического состояния. В настоящее время проводятся все необходимые обследования, лечение и также консультация у узких специалистов. Клинический окончательный диагноз мы выставим в течение 10 дней, после врачебного комиссионного осмотра", - прокоментировал заведующий отделением Центра психического здоровья Шымкента Сухраб Абдикадыров.

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#Шымкент #солдат #армия РК #психиатрия
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:45
335
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