Солдат-срочник скончался в Аягозском гарнизоне

13 июня военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью, передаёт BaigeNews.

В министерстве обороны республики сообщили, что по факту смерти молодого человека назначена служебная проверка.

"Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК", - говорится в сообщении ведомства.

Родным погибшего будет оказана вся необходимая помощь.