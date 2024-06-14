Солдат-срочник скончался в Аягозском гарнизоне
Сегодня, 10:34
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Сегодня, 10:34Сегодня, 10:34
159Фото: pixabay.com
13 июня военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью, передаёт BaigeNews.
В министерстве обороны республики сообщили, что по факту смерти молодого человека назначена служебная проверка.
"Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК", - говорится в сообщении ведомства.
Родным погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
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