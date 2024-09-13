Солдат совершил суицид в Алматы
Сегодня, 15:32
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Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
138Фото: baigenews.kz
На территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружили тело военнослужащего, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе института, сержанту, проходившему службу по контракту, было 44 года.
"По предварительной версии, военнослужащий совершил суицид через повешение. По факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия. Руководство Военного института Сухопутных войск выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, им будет оказана вся необходимая помощь", - заверили в учебном заведении.