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Солдат совершил суицид в Алматы

Сегодня, 15:32
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: baigenews.kz

На территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружили тело военнослужащего, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе института, сержанту, проходившему службу по контракту, было 44 года.

"По предварительной версии, военнослужащий совершил суицид через повешение. По факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия. Руководство Военного института Сухопутных войск выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, им будет оказана вся необходимая помощь", - заверили в учебном заведении.

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