Солдат из Казахстана перепел Димаша Кудайбергена
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В TikTok набирают популярность клипы казахстанского военнослужащего Сакена Алимхана, который перепел "Любовь уставших лебедей" Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz.
@saken_alimkhanov
Любовь уставших лебедей♬ оригинальный звук - Saken Alimkhanov
Пользователи соцсетей в восторге от исполнения нового самородка.
"Много талантов кроме Димаша, просто не у всех возможность есть быть на сцене", — отмечают казахстанцы.
"Игорь Крутой ,пожалуйста пригласите нашего солдата к себе, он не хуже поет нашего Димаша".
"Парнишка, вали ты из этой армии и тикай на большую сцену — там твоё место. Ты талант"
"Малахов должен пригласить солдата".
А некоторые даже заявили, что Сакен поёт лучше Димаша.
"Я ни разу не слышал, и никто не слышал, как Димаш поёт вот так в комнате, на улице без микрофона, на небольшой сцене в парке или в банкетном зале. Димаш, спой для народа вживую без микрофона, как ты без микрофона берешь верхние ноты", — попросил знаменитого певца и композитора подписчик.
Напомним, исполнители со всего мира пытаются перепеть Димаша Кудайбергена. Его творчеством интересуются в России, Китае, Бельгии, Испании, Индонезии и других странах.
А в апреле этого года казахстанцев поразил 13-летний Алихан Нурлыбек из Астаны. На телепроекте "Қазақстан дауысы" он выступил с песней из репертуара Димаша Кудайбергена.
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