Солдат из Казахстана перепел Димаша Кудайбергена

В TikTok набирают популярность клипы казахстанского военнослужащего Сакена Алимхана, который перепел "Любовь уставших лебедей" Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи соцсетей в восторге от исполнения нового самородка.

"Много талантов кроме Димаша, просто не у всех возможность есть быть на сцене", — отмечают казахстанцы.

"Игорь Крутой ,пожалуйста пригласите нашего солдата к себе, он не хуже поет нашего Димаша".

"Парнишка, вали ты из этой армии и тикай на большую сцену — там твоё место. Ты талант"

"Малахов должен пригласить солдата".