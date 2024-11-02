Сокровища Казахстана представят в Национальном музее Франции

В национальном музее Франции — Гиме представят выставку "Казахстан: Сокровища Великой степи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Организатором экспозиции, посвященной истории нашей страны, выступил Национальный музей Казахстана при поддержке Министерства культуры и информации и посольства нашей страны во Франции. В неё вошли редчайшие артефакты, рассказывающие о ключевых этапах развития кочевой цивилизации, охватывающие период почти в четыре тысячи лет.

В Париже началась широкая рекламная кампания выставки. Экспозиция продлится пять месяцев. Отметим, что музей Гиме в год посещают около 300 тысяч человек.