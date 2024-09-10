  • 10 Сентября, 14:49
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Сократят ли рабочий день в Казахстане из-за перевода времени

Сегодня, 14:35
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pixabay Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35
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Фото: pixabay

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала вопрос о том, могут ли сократить рабочий день из-за того, что сейчас рано темнеет на фоне перевода времени, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Действующее сегодня трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий рабочий график. Это взаимоотношения между работодателем и работником. В этом случае вопрос о сокращении рабочего времени не стоит. То есть если это 40-часовая рабочая неделя, 8 часов он должен отработать 5 дней, но время перенести, выходы на работу и уходы с работы, это по согласованию с работодателем возможно", - сказала Светлана Жакупова.

По ее словам, любой работодатель может использовать эти механизмы, чтобы создать комфортные и безопасные условия труда.

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