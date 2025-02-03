Минздрав Казахстана планирует актуализировать Перечень лекарств для амбулаторного лечения. Из списка хотят исключить десятки препаратов, передаёт BaigeNews.kz.

Проект приказа размещён на портале "Открытые НПА". В нём сказано, что для бесперебойного обеспечения населения качественными, инновационными и безопасными амбулаторными лекарственными средствами в рамках ГОБМП создана рабочая группа. Цель актуализации - эффективное обеспечение медорганизаций и пациентов необходимыми средствами.

"Предусматривается исключение 32 нозологий, не влияющих на смертность и продолжительность жизни, с увеличением охвата обеспечения амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний. Кроме того, исключение связано со следующими причинами: течение заболеваний не превышает месяц; острые состояния, по которым прогнозную потребность определить сложно; требующие антибиотикотерапию, применение которых без определения чувствительности приведёт к развитию резистентности; перераспределение ресурсов для обеспечения более приоритетных категорий пациентов; рациональное перераспределение финансов в пользу обеспечения лекарствами пациентов с критически важными заболеваниями (болезни системы кровообращения, сахарный диабет, онкологические)", - сообщили в Минздраве.

Исключить предлагают Омепразол, Висмута трикалия дицитрат, Амоксициллин, Кларитромицин, Метронидазол, используемые при лечении язвенной болезни желудки и 12-перстной кишки.

Амоксициллин и Азитромицин, назначаемые при внебольничной пневмонии.

А также Омепразол, Фамотидин, Карбамазепин, Офлоксацин, Тобрамицин, Ацикловир, Хлорамфеникол, Гидрокортизон, Преднизолон, Доксазозин, Дутастерид, Бромокриптин, Тамоксифен, Диеногест, Левоноргестрел и другие.