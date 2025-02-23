Сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы и ещё трёх городов
Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 23 февраля ожидаются в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха. Синоптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты. Также рекомендуется ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе и заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики объявили штормвое предупреждение в большинстве регионов Казахстана.
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