  • 23 Ноября, 09:29
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Сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и ещё пяти городов

Синоптики предполагают, что в субботу в них возможно ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:16
АВТОР
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 08:16
Сегодня, 08:16
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 23 ноября ожидаются в шести городах Казахстана: в Алматы, Астане, Караганде, Жезказгане, Балхаше и Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы до 23 градусов в некоторых областях Казахстана.

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