Сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и ещё пяти городов
Синоптики предполагают, что в субботу в них возможно ухудшение качества воздуха.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 23 ноября ожидаются в шести городах Казахстана: в Алматы, Астане, Караганде, Жезказгане, Балхаше и Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики спрогнозировали морозы до 23 градусов в некоторых областях Казахстана.
Самое читаемое
- Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
- Путин сделал заявление по Украине
- Пациент в машине "скорой" зарезал фельдшера по дороге в больницу
- Глава КНДР предрёк начало самой разрушительной термоядерной войны
- Конфликт в торговом центре: двое мужчин устроили поножовщину и стрельбу