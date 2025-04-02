  • 2 Апреля, 09:28
  • BAIGENEWS

Сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и ещё 4 городов

Синоптики предполагают, что 2 апреля в них возможно ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и ещё 4 городов Сегодня, 08:07
Сегодня, 08:07
116

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 2 апреля ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Темиртау, Алматы, Астана., передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее мы сообщали, что штормовое предупреждение из-за тумана и ветра объявлено на большей части Казахстана.

Самое читаемое

Наверх