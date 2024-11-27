  • 27 Ноября, 09:42
  • BAIGENEWS

Сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и ещё 12 городов

Синоптики предполагают, что в среду в них возможно ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:18
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Сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и ещё 12 городов Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 27 ноября ожидаются в 13 городах: Алматы, Астана, Актобе, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Павлодар, Кокшетау, Петропавловск, Караганда, Жезказган, Балхаш и Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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