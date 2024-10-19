Сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны, Алматы и ещё пяти городов

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 19 октября ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Алматы, Астане, ночью в Петропавловске и Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какую погоду ожидать казахстанцам на выходных.