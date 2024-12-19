Сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы
Синоптики предполагают, что 19 декабря в них возможно ухудшение качества воздуха.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 19 декабря ожидаются в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее мы сообщали, что метель и гололед ожидаются 19 декабря в Казахстане.
Самое читаемое
- Три учителя погибли в жутком ДТП с такси в Костанайской области
- Львы насмерть загрызли охранника зоопарка в Узбекистане
- По подозрению в изнасиловании задержали 33-летнего мужчину в Алматинской области
- Мужчина 20 раз ударил ножом жену на вокзале в Бишкеке
- Биометрия бесконтрольно используется в Казахстане - депутат