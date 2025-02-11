Сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы и ещё пяти городов
Синоптики предполагают, что 11 февраля в них возможно ухудшение качества воздуха.
Сегодня, 08:16
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Сегодня, 08:16Сегодня, 08:16
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 11 февраля в Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе, Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
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