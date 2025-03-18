Сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы и ещё 4 городов
Синоптики предполагают, что 18 марта в них возможно ухудшение качества воздуха.
Сегодня, 08:07
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Сегодня, 08:07Сегодня, 08:07
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 18 марта ожидаются в Караганде, Жезказгане, Атырау, Шымкенте и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
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