Сократить прогулки рекомендовали жителям двух городов Казахстана
Синоптики предполагают, что 19 марта в них возможно ухудшение качества воздуха.
Сегодня, 08:10
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Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 19 марта ожидаются в Жезказгане и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах
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