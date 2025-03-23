Сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и Актобе
В этих городах ожидается ухудшение качества воздуха.
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По прогнозам "Казгидромета", 23 марта в Астане и Актобе установятся неблагоприятные метеоусловия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предупреждают, что загрязняющие частицы задержатся в приземном слое атмосферы, что может негативно сказаться на самочувствии людей. Специалисты рекомендуют жителям по возможности реже выходить на улицу, особенно вблизи дорог и промышленных зон. Людям с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергикам стоит иметь при себе лекарства. Беременным женщинам, детям и пожилым лучше отказаться от долгих прогулок. Физические нагрузки на свежем воздухе также лучше ограничить, а спортом заниматься в закрытых помещениях.
Ранее "Казгидромет" сообщал, что весной в Казахстане возможны резкие перепады температуры и сильные ветра. В большинстве регионов страны на воскресенье объявлено штормовое предупреждение.
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