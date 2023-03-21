Сократить прогулки 21 марта рекомендовали жителям восьми городов

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По проногозам "Казгидромета", 21 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Астане, Алматы и Актобе, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики полагают, что из-за погодных условий в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в "Казгидромете" рассказали о том, какая погода будет в праздничные дни. В целом по республике погода ожидается солнечной и умеренно тёплой. На юге и юго-востоке страны, в области пониженного атмосферного давления, будет преобладать облачная погода, пройдут дожди с грозами. Кроме того, синоптики прогнозируют туманы по республике, на юго-западе ожидается пыльная буря, а на юге и юго-востоке — усиление ветра.