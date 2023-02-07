Сокращение финансирования из бюджета Библиотеки первого президента рассмотрят уже в марте

В правительстве планируют рассмотреть вопрос государственного финансирования Библиотеки первого президента Казахстана уже в следующем месяце, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы из года в год будем оптимизировать любые расходы и в том числе и на содержание библиотеки. При уточнении (бюджета - Ред.) рассмотрим. В марте будет уточнение бюджета", - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов во вторник в кулуарах правительства.