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gov.kz Сегодня, 12:54
227
Сегодня, 12:54
227
Фото: gov.kz

Сокращение финансирования из бюджета Библиотеки первого президента рассмотрят уже в марте

В правительстве планируют рассмотреть вопрос государственного финансирования Библиотеки первого президента Казахстана уже в следующем месяце, передаёт BaigeNews.kz

"Мы из года в год будем оптимизировать любые расходы и в том числе и на содержание библиотеки. При уточнении (бюджета - Ред.) рассмотрим. В марте будет уточнение бюджета", - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов во вторник в кулуарах правительства.

Отметим, что библиотека - это многофункциональный комплекс, объединённый в "Назарбаев центр".

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BaigeNews.kz
Сегодня, 12:54
227
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