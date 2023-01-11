Сокращение экспорта газа позволило обеспечить им население - Минэнерго

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Снижение объёмов экспорта газа позволило обеспечить растущий объём потребления на внутреннем рынке страны. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передаёт BaigeNews.kz.

Он уточнил, что в 2022 году объём добычи газа составил 53,3 миллиарда кубометров газа или 103,1 процента к годовому плану. При этом, товарного газа в стране произвели всего 94 процента от запланированного объёма, или 27,8 миллиарда кубометров.

Внутреннее потребление товарного газа выросло до 19,3 миллиарда кубометров или 107,2 процента, а экспорт газа составил 4,6 миллиарда кубометров или 85,1 процента от запланированных объёмов.

"Обеспечение газом населения – является приоритетом. Объём производства сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок составил 2,8 миллиона тонн или 98 процентов к плану 2022 года. Недостижение планового значения связано с ремонтами на крупных заводах ПНХЗ, АНПЗ и СНПС-Актобемунайгаз", - сообщил министр энергетики.

Он отметил, что снижение показателей связано с ограничениями приёма Карачаганакского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе и с внеплановыми ремонтными работами на месторождениях Тенгиз и Кашаган.