Сокращение добычи нефти повлияло на бюджет страны - Минфин РК

Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства сообщил об итогах девяти месяцев исполнения государственного бюджета, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что есть недостижение плановых показателей по доходам.

На это повлияло сокращение объема добычи нефти, а также геополитическая ситуация в мире.

"Сокращение объема добычи нефти на 5,3 млн тонн до 90,1 млн тонн. Замедление мировой экономики и геополитическая ситуация отразились на внешнеторговой деятельности и разрыве цепочек поставок крупных компаний страны. Так, за восемь месяцев импорт снизился на 8,3 процентов в том числе с КНР - на 6,5 процентов, со странами ЕАЭС - на четыре процента. Кроме того, сохраняется тенденция снижения цен на основные экспортные металлы", - сказал Такиев на заседании правительства.

В итоге это привело к снижению поступлений в обрабатывающей промышленности на 34 процента, в горнодобывающей промышленности - на шесть процентов, и в отрасли информации и связи - на порядка 36 процентов.

Также на бюджет страны повлияло увеличение возврата НДС.

"Увеличение возврата НДС за девять месяцев этого года более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе вернули долги по 2023 году в сумме 594 млрд тенге. Это, в свою очередь, обеспечило бизнес оборотными средствами и является существенной поддержкой", - сказал министр.

Он подчеркнул, что неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей, которые при плане на отчетный период 148 млрд тенге, фактически составили 921 млрд тенге.