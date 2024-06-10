Сокращение бюджета на лечение онкобольных на 20% раскритиковал депутат

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на выездном заседании в Национальном научном онкологическом центре Астаны высказался о планах Минздрава по сокращению бюджета на лечение онкобольных на 20% в Казахстане, передаёт BaigeNews.

"Снижение на 20% финансирования лечения больных раком очень сильно ударит по больным. Очень сильно! К чему это приведет? На сегодня в Казахстане помимо химеотерапии онкобольные получают дорогостоящую терапию и вот принятое решение без проведения тщательного клинико-экономического, без учета затрат на онкобольных, конечно, снизит шансы на выздоровления - вообще вопрос о жизни, насколько эти граждане будут дальше иметь возможность жить и получать терргетные, очень дорогие препараты", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Он привел простые расчеты.

"Вот смотрите: при проведении химико-тарргетной терапии, к примеру, при раке молочной железы применяется препарат Кадсила, его стоимость без учета других расходов на один курс составляет 1 млн 924 тыс тенге, при прежних тарифах возмещение из бюджета составляло 1 млн 810 тыс - 114 тыс. тенге меньше, чем стоимость препарата на курс, а при обновленных тарифах - когда просто вырезали, просто хирургическим методом убрали эти деньги, дефицит средств на данный курс составит почти 500 тыс. тенге. Понято, к чему это приведет. Комплексный план когда приняли начали получать от 50 до 70% наших граждан самые современные эффективные таргетные препараты, но если сейчас эти тарифы срежут, кто пострадает? Смогут ли 50-70% наших граждан получать те же самые дорогие, современные препараты?", - задался он вопросом.

Есть риск и того, что снизится число малоинвазивных операций, так как они дороже полосных. Но при этом после последних, обычно, бывает более длительный период восстановления.