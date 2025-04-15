На Всемирной выставке EXPO-2025 в Осаке команда UMC и Центра Сердца во главе с Юрием Пя представила уникальную медицинскую систему ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) — аппарат для сохранения и транспортировки донорских органов, способный поддерживать их жизнеспособность более 24 часов, передаёт BaigeNews.kz.

Устройство, разработанное при поддержке Общественного фонда Heart Center Foundation, демонстрирует важный шаг вперед в развитии трансплантологии — особенно для стран с большой территорией, таких как Казахстан, где важно не просто найти донора, но и успеть доставить орган живым.

В чем уникальность ALEM:

Поддерживает температуру, насыщение кислородом, контролирует давление, пульс, объем кровотока в режиме реального времени.

Обеспечивает возможность не только сохранить, но и "лечить" донорский орган вне тела, улучшая шансы на успешную пересадку.

Может применяться для сердца, печени и других жизненно важных органов.

Разработка — казахстанская, полностью создана усилиями врачей, инженеров, анестезиологов, морфологов и других специалистов Центра Сердца UMC.

"Без командной работы, без поддержки фонда и врачей – этот проект был бы невозможен. Мы показали, что Казахстан способен создавать медицину будущего", – подчеркнул Юрий Пя.

Сейчас аппарат прошёл доклинические испытания на животных, а следующим шагом станут клинические исследования на людях.

ALEM представлен в павильоне Казахстана, в тематической зоне Connecting Lives выставки, где ключевой слоган EXPO-2025 – Designing Future Society for Our Lives – как нельзя лучше отражает миссию проекта: спасение жизней через инновации.

Значение ALEM не только в технологии, но и в доступности — он значительно дешевле зарубежных аналогов, что открывает доступ к трансплантологии для большего числа стран и пациентов.

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