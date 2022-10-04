Сохраняйте терпение - задержки авиарейсов прокомментировал министр индустрии

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Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал задержки авиарейсов, передаёт BaigeNews.kz.

"В летний период, к сожалению, действительно задержки имели массовый характер. В настоящее время это уже единичные случаи. По каждой ситуации мы достаточно жёстко реагировали. Кто-то может сказать: что такое штраф в три миллиона тенге для большой компании? Но когда ты получаешь первый штраф, второй, третий, десятый, уже как-то не до веселья становится. Я думаю, что уже появляется осознание, что государственная машина может работать ежедневно в этом направлении. Поэтому они структурировали свою работу в очень хорошую сторону, я считаю. Компания Air Astana, что бы мы не говорили, соответствует всем международным уровням. Задержки бывают и по техническим причинам, Air Astana работу провела, к сожалению, технические причины бывают такого характера - с птицей столкнулись, или какой-то датчик - это техника - не сработал", - сказал министр на пресс-конференции в СЦК.

Он добавил, что авиакомпания обеспечивает надёжность, когда не позволяет самолётам взлетать, если нет стопроцентной уверенности в безопасности.

"Поэтому я всё-таки призываю чуть-чуть сохранять терпение, если произошла задержка, она произошла для вашей безопасности", - сказал он.

Министр добавил, что Казахстан планирует довести число новых самолётов до 51 к 2025 году, 80-ти - к 2030. Пять новых самолётов уже пришло в этом году, всего в планируется 14.