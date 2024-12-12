14-15 декабря в Астане вновь проведут соғым FEST. В нём примут участие фермеры из Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Торговлю мясом развернут на парковке ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Тлендиева, 12а. Приобрести соғым можно будет с 7:00 до 17:00.

В эти же дни в торгово-развлекательном центре с 10:00 до 22:00 пройдет городская сельскохозяйственная ярмарка.