  • 3 Декабря, 20:12
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Соғым FEST пройдёт в Астане

Продукцию привезут фермеры из трёх областей.

Сегодня, 19:40
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40
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Фото: акимат Астаны

В Астане 7-8 декабря будет проходить соғым FEST. В нём примут участие фермеры из Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Мероприятие состоится на парковке ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Тлендиева, 12а.

Также в торгово-развлекательном центре в эти дни пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.

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