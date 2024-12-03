Соғым FEST пройдёт в Астане

В Астане 7-8 декабря будет проходить соғым FEST. В нём примут участие фермеры из Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Мероприятие состоится на парковке ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Тлендиева, 12а.

Также в торгово-развлекательном центре в эти дни пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.