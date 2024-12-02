Согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке принимаются в Казахстане

Правительство и Нацбанк Казахстана принимают меры по обеспечению стабильности на валютном рынке. Об этом на заседании Правительства заявил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает BaigeNews.kz.

"В последние несколько недель наблюдаются определённые колебания на валютном рынке, выразившиеся в ослаблении курса национальной валюты. В связи с этим, понимая обеспокоенность наших граждан и бизнеса, Правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке", - сказал Байбазаров на брифинге в Правительстве.

Он подчеркнул, что корректировка курса национальной валюты – это явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов: это глобальное усиление индекса доллара, снижение мировых цен на нефть. Также влияние на ситуацию оказало ослабление российского рубля.

"Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнёром, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге. В этих условиях главной задачей Правительства является недопущение ухудшения социального положения и благосостояния наших граждан и снижение негативного влияния на предпринимателей. Будут приняты все необходимые меры для стабилизации и минимизации возможных негативных последствий для экономики и населения", - сказал Байбазаров.

Напомним, 2 декабря доллар в обменниках продавался по 530-535 тенге.