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Согласован общий алфавит для тюркских государств

Вчера, 23:56
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TRT Haber Вчера, 23:56
Вчера, 23:56
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Фото: TRT Haber

Комиссия по алфавиту тюркского мира согласовала общий алфавит из 34 букв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TRT Haber.

Данное решение принято в Баку на третьем заседании комиссии, проведенном 9-11 сентября Тюркской академией и Институтом тюркского языка.

Тюркская академия заявила, что "основной целью встречи было завершение работы над проектом совместного алфавита для тюркских языков с использованием знаний, полученных в этой области, и опыта работы комиссии за 2 года".

"В результате этой самоотверженной работы было согласовано предложение об общем тюркском алфавите, состоящем из 34 букв. Каждая буква предложенного алфавита представляет разные фонемы, встречающиеся в тюркских языках", - говорится в заявлении.

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