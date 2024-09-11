Согласован общий алфавит для тюркских государств

Комиссия по алфавиту тюркского мира согласовала общий алфавит из 34 букв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TRT Haber.

Данное решение принято в Баку на третьем заседании комиссии, проведенном 9-11 сентября Тюркской академией и Институтом тюркского языка.

Тюркская академия заявила, что "основной целью встречи было завершение работы над проектом совместного алфавита для тюркских языков с использованием знаний, полученных в этой области, и опыта работы комиссии за 2 года".