Согласие и понимание необходимы для мирной жизни в нашем общем доме — Смаилов

Фото: astanatv.kz

Премьер-министр страны Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днём единства народа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Это праздник согласия и понимания, которые так необходимы для мирной жизни в нашем общем доме. Он отражает такие многовековые традиции, как открытость, толерантность, гостеприимство. Эти ценности на протяжении тысяч лет формировали дух нашего единого народа", — отметил премьер.

Алихан Смаилов также подчеркнул, что сегодня казахстанцы самых разных национальностей и религий живут бок о бок на бескрайних просторах общей страны.

"Они учатся, трудятся, воспитывают детей. Каждый из этих народов уникален, но вместе мы — единый дружный народ Казахстана! Поэтому наша задача перед будущими поколениями — сделать всё, чтобы сохранить и приумножить это бесценное наследие наших предков.Благодаря единству сегодня у нас царит стабильность и гармония. Курс, предложенный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, направлен на укрепление межэтнического уважения и согласия. В этот светлый праздник желаю всем здоровья, успехов, благополучия и процветания!", — говорится в поздравлении премьер-министра.

Ранее с праздником единства казахстанцев поздравил Президент. Глава государства отметил, что поступательный прогресс страны зависит от успеха проводимых реформ.

Напомним, по данным статистики, в Казахстане проживают представители 124 различных национальностей.