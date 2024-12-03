Соглашения на 8,2 млн долларов подписали на казахстанско-кыргызском бизнес-форуме

С 1 по 3 декабря в Бишкеке прошла торгово-экономическая миссия казахстанских экспортёров, организованная Министерством торговли и интеграции РК, QazTrade совместно с Торгово-Промышленной палатой Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках миссии 30 казахстанских компаний, представляющих различные отрасли, провели В2В переговоры с кыргызскими партнёрами.

В преддверии казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, состоялся казахстанско-кыргызский бизнес-форум, ставший важной платформой для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.

В работе форума приняли участие представители 80 компаний Казахстана и Кыргызстана. Программа форума включала B2B-встречи, а также церемонию подписания соглашений. По итогам ТЭМ и форума подписано семь коммерческих соглашений на общую сумму более 8,2 миллиона долларов, что стало важным шагом для укрепления экономических связей между двумя странами.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев. Также в мероприятии приняли участие представители бизнеса и государственных структур.

Ранее сообщалось о том, что в Кыргызстан прибыл премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.