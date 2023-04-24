Соглашения на 230 млн евро подписали на форуме в Астане

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Соглашения на 230 миллионов евро стали итогом казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Документы подписаны с компанией Skoda Transportation, экспортно-страховым агентством EGAP, Чешским экспортным банком, компанией Transco.

В мероприятии приняли участие главы правительств двух стран Алихан Смаилов и Петр Фиала, представители государственного сектора, национальных компаний и деловых кругов. В рамках бизнес-форума состоялась пленарная сессия и прошли двусторонние встречи в формате B2B.

Алихан Смаилов отметил, что на территории республики действуют порядка 200 совместных казахстанско-чешских предприятий.

"Растущий интерес чешского бизнеса к запуску совместных проектов в Казахстане является свидетельством того, что в нашей стране уделяется большое внимание улучшению инвестиционного климата. Мы имеем все необходимые предпосылки для реализации прорывных инвестиционных проектов", — сказал Смаилов.

Он напомнил, что Казахстан остаётся лидером по привлечению инвестиций в Центральной Азии.

За годы независимости республике удалось привлечь более 410 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.