Соглашения на 2 млрд долларов, АЭС и подросшие тазы: чем запомнился визит Токаева во Францию

Десятки соглашений на сумму более 2 млрд долларов удалось подписать делегации Казахстана с французскими партнёрами во время визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Париж. Кроме того, лидеры двух стран обсудили широкий ряд вопросов. Особое внимание прессы привлекли подросшие щенки тазы, которых почти год назад президент Токаев подарил своему французскому коллеге во время его официального визита в Астану. Как эксперты оценивают итоги поездки главы государства во Францию, в следующем материале корреспондента BaigeNews.kz.

Во Франции Касым-Жомарт Токаев провёл два плодотворных дня. Накануне визита казахстанского лидера в одном из старейших изданий республики Le Figaro вышла его статья. К слову, обозначенные в ней тезисы плавно перешли в повестку последующих переговоров с Эмманюэлем Макроном.

В опубликованном материале речь шла о сферах, которые активно развивает Казахстан. Это "зелёная" энергетика, логистика и цифровые технологии. Президент РК обозначил, что наша страна рассчитывает на сотрудничество с Францией. Республика имеет авторитет на международной арене и богатый дипломатический опыт. В то же время Казахстан готов к взаимовыгодному сотрудничеству и может внести свой вклад в построение стабильности, отмечалось в материале.

Политолог Аман Мамбеталиев напоминает, что президент РК поехал в Париж по приглашению французского коллеги. А год назад Эмманюэль Макрон приезжал с официальным визитом в столицу Казахстана.

"Мало, кто знает, что Франция является одним из постоянных партнёров Казахстана с момента обретения Независимости во многих секторах. Это энергетическая, гуманитарная сфера и многие другие. Очень многое в наших коммуникациях основано на партнёрских взаимоотношениях. Причём не только в энергетике, в нефтегазовом секторе, но и в гуманитарных сферах – образовании, туризме и других", – отмечает политолог.

При этом Франция, продолжает Аман Мамбеталиев, как один из лидеров Европейского союза представляет интересы своего региона. В свою очередь, наша страна для них является основным звеном для выхода на рынок Центральной Азии.

"Сейчас Франция – это один из ключевых игроков в своём регионе. Но и не стоит забывать актуальные проблемы геополитики, которые сейчас имеются. Это конфликт Израиля, война в Украине. Помимо вопросов безопасности, которые, безусловно, осуждались, я думаю, одним из ключевых факторов было двустороннее взаимоотношение", – продолжает Аман Мамбеталиев.

И, в первую очередь, это сотрудничество в вопросах строительства в Казахстане будущей атомной электростанции. Поскольку, напоминает эксперт, практически до 85% энергопроизводственных мощностей Франции составляют АЭС. Республика потребляет огромное количество топлива в сравнении с другими государствами.

"Я напомню, что мы являемся рекордсменами, основными производителями урана в мире. Поэтому сотрудничество наших государств может быть взаимовыгодным, Франции нужен постоянный источник ресурсной базы для своих атомных электростанций. А для Казахстана будет интересен опыт французов. Как проговорил ранее президент, у нас есть видение строительства АЭС с подключением нескольких компаний, возможно, даже государственных, для исключения определённых рисков влияния и увеличения возможностей синергии, а также развития технологий. Поэтому этот вопрос также обсуждался в кулуарах", – сказал эксперт.

Пожалуй, особое внимание мировых СМИ привлекла неформальная прогулка двух президентов с подросшими щенками тазы. Почти год назад в Астане Касым-Жомарт Токаев лично подарил статных четвероногих французскому коллеге. Сам Эмманюэль Макрон нередко публикует фото Жюль и Жанны в своём аккаунте в социальных сетях.

"Не стоит забывать про так называемую "политику тазы", которая недавно стала популярна у нас по аналогии с китайской политикой панд. Президент Франции Макрон в социальных сетях публикует собак породы тазы, которые, действительно, выглядят аристократично, визуально они очень красивые. Он на встрече поблагодарил президента Токаева, показал подаренных ему собак тазы, которые, судя по фото, живут хорошо", – отмечает политолог.

В целом, продолжает он, президенты обсудили широкий спектр вопросов. Аман Мамбеталиев напоминает, что Касым-Жомарт Токаев обладает дипломатическими качествами, занимал высокие позиции в ООН и прекрасно владеет французским языком. Поэтому мог свободно общаться и обсуждать разные вопросы с Эмманюэлем Макроном.

"Не стоит забывать, что Казахстан является основным представителем Организации тюркских государств, куда входят Турция и Азербайджан. Эти страны имеют немного натянутые отношения с Францией в виду того, что у неё есть очень сильное армянское лобби. Безусловно, этот вопрос также могли обсудить. В целом, я думаю, здесь очень широкий спектр вопросов обсудили. Казахстан является мостом между Западом и Востоком, между югом и севером, которые перетранслируют интересы, при этом сохраняют свои собственные и вырабатывают, где надо, экономические преференции для нашего государства", – заключил Аман Мамбеталиев.

Политолог Андрей Чеботарёв также считает, что основным итогом государственного визита стало согласование Касым-Жомартом Токаевым и Эмманюэлем Макроном позиций по вопросам двустороннего взаимодействия и международной повестки. Он напоминает, что уже через месяц в Саудовской Аравии по инициативе Казахстана и Франции пройдёт важное мероприятие – One Water summit.

"Следует ожидать, что это мероприятие, посвящённое вопросам интегрированного управления водными ресурсами, позволит получить интересные предложения по их решению в Центральной Азии. В том числе с учётом опыта Франции и её сотрудничества с соседними странами в рассматриваемой сфере", – отмечает Андрей Чеботарёв.

Ещё одним значимым вопросом является развитие в нашей республике атомной энергетики, говорит политолог. Глава государства сделал акцент на обеспечении энергетического суверенитета Казахстана. Показательны в этой связи, подчёркивает Андрей Чеботарёв, встречи президента с главами крупных французских компаний – Electricite de France (EDF) и Orano S.A. К слову, EDF – в списке потенциальных партнёров нашей страны по строительству АЭС.

"Правда, насколько французы поддерживают идею создания для этого строительства международного консорциума и с кем из пока ещё конкурентов из других стран они готовы будут состоять и взаимодействовать в нём, неясно", – говорит эксперт.

Другим важным итогом визита может стать упрощение визового режима для граждан Казахстана в ЕС. По мнению Андрея Чеботарёва, Астана заручилась поддержкой Парижа в рамках переговорочного процесса с Брюсселем относительно этого вопроса.

"Скорее всего, для Эмманюэля Макрона и его команды в данном случае было важно продемонстрировать своё влияние на процесс принятия решений в структурах Евросоюза. В свою очередь, они теперь могут рассчитывать на решение казахстанскими властями каких-либо интересующих их вопросов межгосударственного взаимодействия", – отмечает политолог.

Между тем, за девять месяцев этого года торговый оборот между Казахстаном и Францией превысил 4 млрд долларов. Эта европейская страна находится на шестом месте в рейтинге государств-инвесторов по объёму инвестиций в экономику нашей республики. Мы сотрудничаем в промышленной, горнодобывающей и нефтегазовой сферах.

Во время визита во Францию казахстанская делегация представила свои возможности и сферы для инвестирования. Как отметил вице-премьер – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров, страны активно сотрудничают во многих сферах. Это нефтегазовая, промышленная, строительная и горнодобывающая сферы.

"Мы недавно в парламенте проходили процедуру ратификации сотрудничества с французским агентством развития. Это институт развития Франции. Их задача – помогать развитию других стран. И когда мы защищали данный документ, то мы отмечали, что французские компании представлены в Казахстане во многих сферах. Большой интерес, я думаю, для французской стороны сейчас представляет наш оборонно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс, потому что у Франции тоже развито сельское хозяйство, особенно животноводство. Конечно, мы заинтересованы работать с ними в этих сферах. Также в промышленности. В целом, я думаю, у нас наберётся ряд проектов", – прокомментировал Нурлан Байбазаров.

Между тем, стороны договорились о новых проектах. Речь об агропромышленном комплексе, здравоохранении, финансах и туризме. Президенты обсудили региональные, а также глобальные вопросы. Впрочем, помимо переговоров с французским коллегой, президент провёл ряд встреч с руководителями крупных компаний республики.

Фото: Telegram-каналы akorda.kz и БОРТ №1