Соглашение с Катаром может привлечь в Казахстан до $20 млрд инвестиций

Закон по вопросам развития совместных инвестпроектов с Катаром одобрили сенаторы, передает BaigeNews.kz.

Соглашение между двумя странами об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях охватят разные сферы: от нефтехимии до телекоммуникаций. Ожидается и укрепление торгово-экономического сотрудничества. Согласно документу запланирована реализация девяти конкретных проектов. Подробнее о них рассказала депутат Бибигуль Аккужина.

"Это проекты по строительству газоперерабатывающих заводов на месторождении "Кашаган", компрессорной станции и магистрального газопровода в Костанайской области, второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент", гидроэлектростанции на реке Иртыш, электростанции в Кызылординской области, а также по приобретению 100% акций АО "Береке банка" и 100 % доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", - рассказала Бибигуль Аккужина.

В рамках соглашения Казахстан будет предоставлять зарубежным инвесторам таможенные льготы в виде освобождения от обязательств по уплате пошлин при ввозе оборудования, сырья и материалов. А также налоговые льготы, предусмотренные законодательством. При этом инвестор не обязан платить какие-либо новые налоги или осуществлять какие-либо другие обязательные платежи, введенные законодательством после вступления соглашения в силу. Следующие двадцать лет к инвесторам также не будет применяться законодательство о трансфертном ценообразовании. Их инвестиции не могут быть экспроприированы, национализированы и реквизированы, за исключением некоторых случаев.