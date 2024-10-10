Соглашение с Катаром может привлечь в Казахстан до $20 млрд инвестиций
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Закон по вопросам развития совместных инвестпроектов с Катаром одобрили сенаторы, передает BaigeNews.kz.
Соглашение между двумя странами об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях охватят разные сферы: от нефтехимии до телекоммуникаций. Ожидается и укрепление торгово-экономического сотрудничества. Согласно документу запланирована реализация девяти конкретных проектов. Подробнее о них рассказала депутат Бибигуль Аккужина.
"Это проекты по строительству газоперерабатывающих заводов на месторождении "Кашаган", компрессорной станции и магистрального газопровода в Костанайской области, второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент", гидроэлектростанции на реке Иртыш, электростанции в Кызылординской области, а также по приобретению 100% акций АО "Береке банка" и 100 % доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", - рассказала Бибигуль Аккужина.
В рамках соглашения Казахстан будет предоставлять зарубежным инвесторам таможенные льготы в виде освобождения от обязательств по уплате пошлин при ввозе оборудования, сырья и материалов. А также налоговые льготы, предусмотренные законодательством. При этом инвестор не обязан платить какие-либо новые налоги или осуществлять какие-либо другие обязательные платежи, введенные законодательством после вступления соглашения в силу. Следующие двадцать лет к инвесторам также не будет применяться законодательство о трансфертном ценообразовании. Их инвестиции не могут быть экспроприированы, национализированы и реквизированы, за исключением некоторых случаев.
"Рассмотренное сегодня соглашение разработано для реализации совместных инвестиционных проектов с Государством Катар на территории страны в сферах телекоммуникации, энергетики, транспорта, нефтехимии, сельского хозяйства и финансов. Надеемся, что одобренный закон будет способствовать развитию национальной экономики и укреплению сотрудничества между двумя государствами", – сказал Маулен Ашимбаев.
Самое читаемое
- Главного вора в законе Казахстана нашли повешенным - СМИ
- В аэропорту Астаны начали замерять температуру прилетающим из-за рубежа
- "Если расскажешь, убью твою маму": мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в Алматы
- На Флориду надвигается мощный ураган: население эвакуируют, аэропорты закрыты
- Жилая многоэтажка загорелась в центре Астаны: пожар ликвидирован