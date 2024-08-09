Софью Самоделкину включили в состав сборной Казахстана по фигурному катанию
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Перебравшуюся из России в Казахстан фигуристку Софью Самоделкину включили в состав сборной республики. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Ура! Включена в состав национальной сборной Республики Казахстан! Прощаюсь с Федерацией фигурного катания на коньках России, хотя рассталась с ней уже более года назад. Рада, что вопрос, наконец-то решён, и я буду представлять Республику Казахстан (Родину моей мамы) на международной арене. Хочется сказать большое спасибо руководству спорта Республики Казахстан и города Астаны, Федерации "Союз конькобежцев", а после его реорганизации, Казахстанскому Союзу фигурного катания на коньках и Федерации фигурного катания на коньках Астаны, которые делали всё, что от них зависело, для моего перехода после получения гражданства Республики Казахстан. Обещаю, что я оправдаю их старания и заботу обо мне", - написала Софья в соцсети.
Она поблагодарила тренеров и хореографов, с которыми работала, школу ЦСКА, друзей, болельщиков и фанатов за поддержку.
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