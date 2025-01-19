Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина в интервью телеканалу "Qazsport" прокомментировала завоевание бронзовой медали на Универсиаде-2025 в итальянском Турине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сменившая гражданство россиянка принесла Казахстану медаль Универсиады-2025.

"Мне очень понравилось. У нас очень дружный коллектив. Мы все, по возможности, поддерживали друг друга: приходили на трибуны, болели с флагом, кричали... Всё очень классно. Комфортно кататься, когда тебя поддерживают — особенно твоя команда. Была действительно сильная конкуренция, и я рада, что взошла на пьедестал. Естественно, можно лучше, всегда можно лучше — особенно по произвольной программе. Но — с первой, так сказать, медалью! Вообще к этим соревнованиям я подошла в очень хорошей форме, долго работала, но, видимо, чуть-чуть во второй программе недоработала", — сказала Самоделкина.