Софья Самоделкина высказалась о медали за Казахстан на Универсиаде-2025
Мне очень понравилось, отметила спортсменка.
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Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина в интервью телеканалу "Qazsport" прокомментировала завоевание бронзовой медали на Универсиаде-2025 в итальянском Турине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Сменившая гражданство россиянка принесла Казахстану медаль Универсиады-2025.
"Мне очень понравилось. У нас очень дружный коллектив. Мы все, по возможности, поддерживали друг друга: приходили на трибуны, болели с флагом, кричали... Всё очень классно. Комфортно кататься, когда тебя поддерживают — особенно твоя команда. Была действительно сильная конкуренция, и я рада, что взошла на пьедестал. Естественно, можно лучше, всегда можно лучше — особенно по произвольной программе. Но — с первой, так сказать, медалью! Вообще к этим соревнованиям я подошла в очень хорошей форме, долго работала, но, видимо, чуть-чуть во второй программе недоработала", — сказала Самоделкина.
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Напомним, 17-летняя Софья Самоделкина приняла решение сменить российское спортивное гражданство на казахстанское летом 2023 года. В мае 2024 года ее переход под флаг Казахстана был официально одобрен. В августе фигуристка была включена в состав национальной сборной Казахстана.
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