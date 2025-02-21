В Сеуле в рамках чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию состоялись прокаты короткой программы у женщин. Казахстан на турнире представляют Софья Самоделкина и София Фарафонова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Самоделкина набрала за выступление 63,98 балла и заняла промежуточное восьмое место. Фарафонова стала 19-й, получив от судей 42,02 балла.

Первое место в короткой программе у Ким Чхэ Ён (Южная Корея) - 74,02 балла.

Прокаты произвольной программы состоятся 23 февраля.