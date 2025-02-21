Софья Самоделкина стала восьмой после короткой программы на чемпионате четырёх континентов
На первой строчке в турнирной таблице представительница Южной Кореи.
Сегодня, 20:22
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Сегодня, 20:22Сегодня, 20:22
146Фото: НОК РК
В Сеуле в рамках чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию состоялись прокаты короткой программы у женщин. Казахстан на турнире представляют Софья Самоделкина и София Фарафонова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Самоделкина набрала за выступление 63,98 балла и заняла промежуточное восьмое место. Фарафонова стала 19-й, получив от судей 42,02 балла.
Первое место в короткой программе у Ким Чхэ Ён (Южная Корея) - 74,02 балла.
Прокаты произвольной программы состоятся 23 февраля.
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