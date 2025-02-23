Софья Самоделкина не смогла завоевать медаль на чемпионате четырех континентов в Сеуле
Она заняла седьмое место.
Сегодня, 12:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:24Сегодня, 12:24
104Фото: instagram.com/sofyasamodelkina
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завершила свое выступление на чемпионате четырех континентов в южно-корейском Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.
В произвольной программе Самоделкина получила от судей 129,39 балла. В сумме она набрала 193,37. Этот результат позволил ей занять итоговое седьмое место.
Золотую медаль завоевала Ким Че Ён (Южная Корея) — 222,38. Второй стала американка Брэдди Тэннел (США) — 204,38. Замкнула тройку лучших Сара Эверхард (США) — 200,03.
Казахстанка София Фарафонова финишировала 20-й, набрав 104, 20 балла.
Напомним, вчера в мужских соревнованиях с личными рекордами одержал победу казахстанец Михаил Шайдоров.
Самое читаемое
- В Астане ещё не родившимся двойняшкам сделали операцию прямо в утробе матери
- Две Барби встретились на ринге в Турции: Ангелина Лукас победила
- "Техника безопасности написана кровью": крановщица из Павлодара рассказала почему стройка самое опасное место
- Трамп может приехать в Москву на празднование Дня Победы - Le Point
- Алмас Кишкенбаев сделал заявление после ареста на 15 суток