Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завершила свое выступление на чемпионате четырех континентов в южно-корейском Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

В произвольной программе Самоделкина получила от судей 129,39 балла. В сумме она набрала 193,37. Этот результат позволил ей занять итоговое седьмое место.

Золотую медаль завоевала Ким Че Ён (Южная Корея) — 222,38. Второй стала американка Брэдди Тэннел (США) — 204,38. Замкнула тройку лучших Сара Эверхард (США) — 200,03.

Казахстанка София Фарафонова финишировала 20-й, набрав 104, 20 балла.

Напомним, вчера в мужских соревнованиях с личными рекордами одержал победу казахстанец Михаил Шайдоров.