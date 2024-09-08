Соединение прошлого и будущего: V Всемирные игры кочевников стартовали в Астане

На стадионе "Астана-арена" началась церемония открытия Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz.

Торжественное открытие началось с завораживающего ролика – 10-секундного обратного отсчёта времени.

Церемония открытия создана специальной организованной казахстанской режиссерско-постановочной группой, в которую вошли лучшие отечественные режиссёры, постановщики, хореографы, художники и композиторы.

Все эпизоды церемонии развернулись на фоне масштабных декораций, специально созданного мультимедийного оформления, интерактивных инсталляций и современных технологичных технологий.

В мероприятии задействовано свыше трех тысяч человек: артистов ведущих творческих коллективов Казахстана.

Всего в инфраструктуру ВИК вошли шесть столичных объектов: стадион "Астана Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, комплекс "Думан".

Как сообщалось ранее, по предварительным прогнозам, Астану в связи с проведением Игр могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием. Освещать игры будет более тысячи СМИ из разных стран мира.

Общая сумма призовых Всемирных игр кочевников составляет 253 млн тенге.

Фото: Арман Мухатов