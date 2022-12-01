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Собственников ТЭЦ в Казахстане проверят на предмет вывода капитала Сегодня, 22:09
96
Сегодня, 22:09
96

Собственников ТЭЦ в Казахстане проверят на предмет вывода капитала

Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. На нём председательствовал первый замглавы администрации президента РК Тимур Сулейменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Рассмотрены оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения.

По итогам заседания даны следующие поручения:

  •  категорировать в течение трёх дней все энергообъекты по группам риска в соответствии с их комплексным, в том числе техническим, состоянием. По наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям будут подготовлены планы первоочередных действий между собственниками, акиматами и министерствами;
  • сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло- и электроснабжения в регионах;
  • Министерству финансов и Агентству по финансовому мониторингу провести анализ тарифных смет и инвестиционных программ в отношении каждого юридического лица, проверить операции на предмет возможного вывода капитала;
  • разработать поправки в отраслевые законы и подзаконные акты для усиления контрольно-надзорных функций уполномоченных госорганов с целью повышения ответственности владельцев объектов тепло- и энергоснабжения.
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#Акорда #ТЭЦ #теплоснабжение #энергетика #отопительный сезон
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:09
96
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