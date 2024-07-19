Собственника банка осудили за мошенничество в Казахстане

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении олихарха Нурлана Тлеубаева, обвиняемого в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2015 году Т., являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО "Delta Bank" и руководителем группы компаний "А.", в состав которой входят 140 юридических лиц, путём обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные денежные средства АО "Н." в сумме свыше 4 млрд тенге путём перечисления с банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна). Данные денежные средства банка поступили от АО "Н." по программе "Агробизнес-2020" для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности", - сообщили в суде.

Залоговым имуществом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тысяч тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд тенге, земельные участки, принадлежащие ТОО площадью 16 541 гектар, из которых 14 767 гектаров заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО - жителей СКО.

В 2016 году осуществление выплат по займу было,о прекращен и все права (требования) по земельным участкам в полном объёме переданы в АО "Н.".

"В связи с этим действиями подсудимого Т. нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства, и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками", - уточнили в суде.

Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы, гражданский иск оставить без рассмотрения.

Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с отсутствием состава преступления.

Приговором суда Тлеубаев признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и осуждён 6 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.

На основании части 6 статьи 56 УК по совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенным Алмалинским районным судом Алматы от 26.06.2023 года окончательно подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Гражданский иск оставлен без рассмотрения.

Приговор в законную силу пока не вступил.