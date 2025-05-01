1 мая Казахстан празднует День единства народа, который в 2025 году стал ещё более значимым благодаря юбилею Ассамблеи народа Казахстана. Множество ярких мероприятий, концертов, выставок и спортивных событий прошло в самых разных уголках страны, собрав тысячи жителей и гостей в атмосферу настоящего праздника дружбы и согласия. О том, как казахстанцы отмечают праздник в обзоре BaigeNews.kz.

Астана

1 мая в столице прошли масштабные праздничные мероприятия, посвящённые Дню единства. Более 3 тыс. человек приняли участие в республиканском забеге "Бірлік жүгірісі–2025", приуроченном к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Забег стартовал у ЭКСПО и завершился у монумента "Байтерек", охватив все возрастные категории — от детей до ветеранов спорта.

Одним из самых тёплых событий дня стала акция "Бауырсақ біріктіреді" в парке "Жастар". Волонтёры молодёжного центра "Астана жастары" угощали горожан баурсаками — всего было роздано 15 килограммов этого традиционного угощения. Акция напомнила о гостеприимстве, единстве и дружбе всех народов, живущих в Казахстане.

Во Дворце "Жастар" прошёл праздничный концерт и этнокультурная выставка. Гости знакомились с традициями и кухней разных народов, звучали песни о дружбе и мире. Праздничную атмосферу дополнили театрализованные выступления, национальные игры и мастер-классы.

Мероприятия ко Дню единства прошли по всей столице и объединили жителей разных возрастов и национальностей в духе взаимного уважения и согласия.

Алматы

Алматы отметил День единства ярко и по-семейному. В этом году праздник был особенно символичным, приуроченным к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Под девизом "Бірлігі жарасқан Алматы" город на день превратился в одну большую праздничную площадку. Центральное мероприятие развернулось на площади Абая у Дворца Республики.

С утра и до самого вечера здесь звучала музыка, пели и танцевали артисты, а жители и гости города наслаждались атмосферой единства и веселья.

На сцену вышли известные исполнители: дуэт L Duo, пианист Ratovich, группы "Дервиши" и Madein KZ. Одним из самых ожидаемых моментов стал выход народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой и группы Ay Yola из Башкортостана. Поздравить алматинцев с праздником приехал и аким города Ерболат Досаев.

Весело было не только в центре — праздничные события прошли во всех районах мегаполиса. Этнокультурные объединения угощали баурсаком, делились рецептами национальной кухни, исполняли народные песни и танцы.

В Жамбылской области

В историко-культурном комплексе "Көне Тараз" прошла яркая праздничная программа "Страна единства – Казахстан", посвящённая Дню единства народа. Представители этнокультурных объединений представили национальные традиции, угощали гостей блюдами своей кухни и провели спортивные состязания.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев поздравил жителей, отметив вклад 87 этносов региона в развитие края. В рамках праздника также прошли массовый "Забег единства" и церемония вручения государственных наград. Концерт и атмосфера дружбы объединили всех участников в духе взаимопонимания и единства.

В области Абай

1 мая в области Абай прошло масштабное мероприятие ко Дню единства народа Казахстана. На острове Бейбітшілік выступили творческие коллективы, прошли концерт, театрализованные представления и парад национальных костюмов.

Аким области Берик Уали поздравил жителей, напомнив о значении мира и единства, и посетил выставку ремесленников, спортивные игры и концерт. Он отметил, что в этом году особое внимание уделяется 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и 180-летию Абая.

В регионе работают 5 Домов дружбы и 46 этнокультурных объединений, с начала года проведено свыше 400 мероприятий, направленных на укрепление согласия и единства.

Алматинская область

Ко Дню единства народа Казахстана и в рамках акции "Таза Қазақстан" в селе Шенгелді Алматинской области высадили 10 тысяч деревьев. Это стало частью первого лесоклиматического проекта региона по восстановлению деградированных земель.

Праздничные мероприятия продолжились в Конаеве. Там заложили новый зелёный массив, а на центральной площади прошёл фестиваль "Бірлік" с этнокультурной выставкой, мастер-классами и концертом.

Аким области Марат Сұлтанғазиев поздравил участников, отметив роль единства и межэтнического согласия. 17 активистов наградили юбилейной медалью "30 лет АНК".

Завершили праздник дефиле в национальных костюмах и "Забег единства" с участием 300 человек.

В Актюбинской области

У стелы "Қазақстан халқына мың алғыс" в Актобе прошёл яркий праздник в честь Дня единства народа Казахстана. Мероприятие посвятили 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, объединившей представителей разных этносов региона.

На сцене выступили этноансамбли с песнями на казахском, русском, татарском, украинском и других языках. Этнокультурные объединения организовали выставку с национальными предметами и ремесленными изделиями.

Праздник завершился хороводом и исполнением песни о Казахстане. Сегодня в актюбинской АНК работают 17 этнокультурных объединений, внося вклад в укрепление мира и согласия в регионе.

В Карагандинской области

В Карагандинской области праздничные мероприятия ко Дню единства народа Казахстана начались с массового "Забега единства" и продолжились в Центральном парке Караганды. Там состоялся яркий концерт с участием этнокультурных коллективов, выступлениями на разных языках и народными танцами.

Аким области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул важность дружбы между этносами и вклад каждого народа в общее развитие региона. Карагандинская область, по его словам, — пример межэтнического согласия.

Горожане с семьями приняли участие в празднике, посетили выставку мастеров декоративно-прикладного искусства. Завершился день праздничным концертом, объединившим жителей региона в атмосфере единства и культурного разнообразия.

В Павлодарской области

В Павлодаре праздник отметили на набережной Ertis Promenade красочным шествием и яркими выступлениями.

Торжественная программа началась с зажигательного парада этнокультурных объединений и молодежи, который задал всему празднику бодрый и вдохновляющий ритм. Театрализованное шоу рассказало историю народов, живущих в мире и согласии на казахстанской земле, а затем эстафету взяли музыкальные и танцевальные номера от местных талантов — коллективов Дворца школьников, музыкального колледжа и Дома Дружбы.

Фото: Валерий Бугаев

Особенно запомнились зрителям выступления ансамблей "Асыл әжелер", "Раздолье", "Ялкын", "Шатлык" и многих других. Незабываемым моментом стал танец "Ингушские амазонки" в исполнении ансамбля "Цейолам", а также яркие выступления славянских и греческих коллективов.

На центральной набережной развернулась выставка декоративно-прикладного искусства, где жители и гости города могли полюбоваться традиционными ремеслами и изделиями народов региона.

Кульминацией вечера стало выступление популярного исполнителя Нурболата Абдуллина, который подарил всем настоящий музыкальный праздник. Энергия праздника охватила весь город и область, с концертами, спортивными соревнованиями и выставками, которые прошли в других уголках Павлодарской области.

Фото: акиматы областей