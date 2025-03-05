Уникальные кадры сняли инспекторы Западно-Алтайского заповедника во время обхода территории, передаёт BaigeNews.kz.

В их объектив попал соболь. Это хищное млекопитающее, относящееся к роду куницы. Имеет телосложение длиной 40-55 сантиметров, хвост-около 20 сантиметров, вес 0,4-1,6 килограмма.

В Казахстане встречается в хвойных лесах Алтая. Питается мелкими насекомыми, грызунами, белками, зайцами, кедровыми орешками, ягодами. Населяет стволы деревьев и каменные дупла в еловых, кедровых лесах.