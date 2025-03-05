Соболя заметили в заповеднике в ВКО
На видео зверя сняли инспекторы.
Сегодня, 01:27
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Сегодня, 01:27Сегодня, 01:27
49Фото: pxhere.com
Уникальные кадры сняли инспекторы Западно-Алтайского заповедника во время обхода территории, передаёт BaigeNews.kz.
В их объектив попал соболь. Это хищное млекопитающее, относящееся к роду куницы. Имеет телосложение длиной 40-55 сантиметров, хвост-около 20 сантиметров, вес 0,4-1,6 килограмма.
В Казахстане встречается в хвойных лесах Алтая. Питается мелкими насекомыми, грызунами, белками, зайцами, кедровыми орешками, ягодами. Населяет стволы деревьев и каменные дупла в еловых, кедровых лесах.
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