"Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет

Скандально известный пикапер Алекс Лесли на своей странице в соцсетях решил лично опровергнуть информацию о запрете на въезд в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Российский блогер Александр Кириллов под псевдонимом Алекс Лесли и ставший известным в Казнете как "соблазнитель казашек" заявил, что все-таки летит в Казахстан. 16 ноября правоохранительные органы сообщили, что Александру Кириллову запретили въезд в Казахстан. Но, несмотря на это, пикапер всё-же не оставляет надежды встретить "горячую казашку".

"Никакого бана нет, иначе меня бы даже не посадили бы в самолёт. Встречайте меня в Казахстане, я к вам лечу", – написал пикапер.

В свою очередь в департаменте полиции на транспорте города Алматы ещё раз подтвердили: "На данного гражданина стоит запрет на выезд в РК".

Напомним, что причиной запрета стало заявление блогера о том, что он запускает в южной столице тренинг "Кто найдёт самую горячую казашку". Кириллов называет себя секс-инструктором и прославился, благодаря своим скандальным выходкам, книге и тренингам по соблазнению женщин.

Накануне в министерстве иностранных дел РК заявили, что изучат заявление россиянина о тренинге по соблазнению казашек. При этом в ведомстве отметили, что Казахстан реагирует только на официальные заявления других государств.