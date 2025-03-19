Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов дал задание всем курирующим руководителям организовать работу для сбора паводковой воды в водохранилищах страны. В дальнейшем ее будут использовать для нужд экономики и сохранения местных экосистем. Также паводковую воду направят в реки, озера, лиманы и природные пастбища. Кроме того, собранная паводковая вода будет использована во время поливного сезона и будет предоставлена аграриям страны.

Отметим, что министерство водных ресурсов и ирригации во время паводков регулирует работу гидротехнических сооружений. Одними из самых стратегически важных объектов являются водохранилища.

Напомним, что в прошлом году в водохранилищах страны удалось собрать 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем годом ранее. Причем, более 12 млрд из накопленной воды – паводковая.

В озеро Балхаш удалось направить 3,3 млрд кубометров воды, в Каспийское море – около 6 млрд кубометров воды. 80 млн кубометров паводковой воды направили в Камыш-Самарские озера ЗКО, куда вода не поступала долгие годы. В озерные системы Кызылординской области направили 839 млн кубометров воды из области Ұлытау. На реке Тобол впервые с 2000 года наблюдалось многоводье.

Обеспечение водой лиманов и заливных лугов оказало положительный эффект на обеспечение животноводства необходимой кормовой базой. А наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволило сэкономить 2 млрд тенге, так как отпала необходимость подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева.

"Подготовка к приему паводковой воды в водохранилищах и ее пропуску идет полным ходом. Из водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей идет сброс воды для обеспечения необходимых свободных емкостей. Водохранилища на юге страны работают в режиме накопления, чтобы обеспечить местных аграриев водой в предстоящий поливной период. Мы будем максимально собирать воду во всех водохранилищах для аграриев, они будут использовать воду летом. Также направим паводковую воду в водоемы", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.