"Собери мусор – получи бесплатный обед": экоакцию проведут в Алматы
Сегодня, 04:25
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Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
129Фото: акимат Алматы
Жителей и гостей Алматы приглашают на акцию "Чистые горы: собери мусор – получи бесплатный обед", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Акция пройдёт 30 апреля с 10:00 до 14:00 на территориях визит-центров "Aюсай" и "Горельник".
Принять участие в акции могут все желающие жители и гости Алматы. На территориях визит-центров "Aюсай" и "Горельник" будут выставлены стойки Visit Almaty, где будет проводиться инструктаж и консультации. Участникам предлагается самостоятельно собрать мешок мусора и обменять его на стойки Visit Almaty на бесплатный обед.
Для участия в мероприятии рекомендуется надеть удобную защитную одежду и обувь, головной убор, взять с собой питьевую воду, солнцезащитные очки и крем.
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