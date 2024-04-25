"Собери мусор – получи бесплатный обед": экоакцию проведут в Алматы

Жителей и гостей Алматы приглашают на акцию "Чистые горы: собери мусор – получи бесплатный обед", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Акция пройдёт 30 апреля с 10:00 до 14:00 на территориях визит-центров "Aюсай" и "Горельник".

Принять участие в акции могут все желающие жители и гости Алматы. На территориях визит-центров "Aюсай" и "Горельник" будут выставлены стойки Visit Almaty, где будет проводиться инструктаж и консультации. Участникам предлагается самостоятельно собрать мешок мусора и обменять его на стойки Visit Almaty на бесплатный обед.

Для участия в мероприятии рекомендуется надеть удобную защитную одежду и обувь, головной убор, взять с собой питьевую воду, солнцезащитные очки и крем.