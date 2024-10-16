Собаку заметили на вершине пирамиды Хеопса в Египте
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
190Фото: Shutterstock/FOTODOM
На вершине пирамиды Хеопса в Египте обнаружили собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Животное заметил облетавший древнее сооружение парапланерист. Он поделился видео в социальных сетях.
По словам мужчины, собака бегала по вершине пирамиды и лаяла на птиц. Как животное могло оказаться на такой высоте, неизвестно.
Пирамида Хеопса является крупнейшей из египетских пирамид. Ее высота составляет 137 метров, что сопоставимо с 45-этажным небоскребом.
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