Собаку заметили на вершине пирамиды Хеопса в Египте

На вершине пирамиды Хеопса в Египте обнаружили собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Животное заметил облетавший древнее сооружение парапланерист. Он поделился видео в социальных сетях.

По словам мужчины, собака бегала по вершине пирамиды и лаяла на птиц. Как животное могло оказаться на такой высоте, неизвестно.

Пирамида Хеопса является крупнейшей из египетских пирамид. Ее высота составляет 137 метров, что сопоставимо с 45-этажным небоскребом.