Собаку привязали к авто и протащили по дороге в Алматинской области

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина машине волочит собаку на веревке, привязав за автомашину

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники УП Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - говорится в сообщении департаменте полиции Алматинской области.