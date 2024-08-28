Собаку привязали к авто и протащили по дороге в Алматинской области
Сегодня, 11:04
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Сегодня, 11:04Сегодня, 11:04
36Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина машине волочит собаку на веревке, привязав за автомашину
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники УП Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - говорится в сообщении департаменте полиции Алматинской области.
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